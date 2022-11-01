В РФ создали новую версию ружья-антидрона с функцией подавления американских БЛА

Фото: Минобороны РФ

Специалисты компании "Лаборатория ППШ" создали обновленную модификацию ружья радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛПД-802, способную подавить беспилотные летательные аппараты (БЛА) США. На данном этапе устройство проходит испытания, передает ТАСС.

Уточняется, что был обновлен внешний вид БЛА ЛПД-802, а также уменьшен размер изделия. По сравнению с предыдущей моделью, новая имеет более высокую мощность и дополнительный помеховый диапазон частот для подавления дронов Соединенных Штатов.

В компании поделились, что обновленное ружье сможет подавить каналы спутниковых навигационных систем. Кроме того, у ЛПД-802 увеличили объем аккумулятора, из-за чего время эксплуатации устройства значительно выросло.

Предыдущую модель, ружье ЛПД-801, показали на Международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO 2021. Устройство может точечно заглушать каналы управления и навигационный сигнал беспилотников, а также сигналы Wi-Fi, Bluetooth, спутниковых систем GPS и многое другое.

Ранее сообщалось, что в России прошли стендовые испытания двигателя "Изделие РФ", предназначенного для перспективного стратегического ракетоносца. По информации источника, двигатель подтвердил заложенные в него параметры.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!