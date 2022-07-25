В России создали замену импортной электронике для самолетов Superjet и МС-21

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"Росэлектроника", входящая в "Ростех", разработала электронику, способную заменить импортные компоненты в радиоаппаратуре самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Речь идет о вакуумных высокочастотных выключателях поляризованного типа, предназначенных для высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей радиолокационного и связного оборудования.

"Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи", – говорится в сообщении.

Изделия успешно прошли испытания и уже могут быть использованы в оборудовании гражданских лайнеров. Отмечается, что российские аналоги вакуумных выключателей отличаются высокой надежностью и большим сроком службы.

Ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил, что самолет МС-21 вскоре поступит в авиапарк компании "Аэрофлот" и займет нишу среднемагистральной авиации. До этого сообщалось, что МС-21 будут выпускать только с отечественным двигателем ПД-14 из-за отказа в поставках импортной силовой установки.

