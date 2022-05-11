В "Ростехе" сообщили о завершении испытаний первого опытного двигателя ПД-8 для SSJ-100

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"Ростех" завершил испытания первого опытного образца двигателя ПД-8 для самолетов SSJ-100 и Бе-200, сообщается на сайте корпорации.

"Завершение стендовых испытаний первого опытного образца ПД-8 – это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации, прежде всего для импортозамещенного Superjet 100. Дальше предстоят испытания отдельных узлов двигателя на автономных установках. Также запланированы испытания двигателя в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ и большой комплекс инженерно-технических расчетов", – отметил заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков.

Уточняется, что в ходе испытаний была подтверждена работоспособность двигателя, его систем, а также основные параметры и правильность конструкторских решений. Также была выполнена отладка систем автоматического управления и стабилизирован запуск двигателя с выходом на "малый газ".

Генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин добавил, что в ходе испытаний была проведена проверка воздушной, масляной и топливной систем ПД-8.

Ранее в "Ростехе" опровергли информацию об остановке эксплуатации в РФ самолетов SSJ-100. Там подчеркнули, что у авиакомпании не может возникать трудностей с ремонтом SSJ-100, так как в России на данный момент существует почти все для их сервисного обслуживания, в частности силовые установки.

