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В "Ростехе" опровергли информацию об остановке эксплуатации в РФ самолетов SSJ-100. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию.

"Информация о возможной остановке эксплуатации Superjet в РФ не соответствует действительности. В партнерстве с авиакомпаниями мы делаем все, чтобы авиакомпании могли бесперебойно эксплуатировать самолеты Superjet 100", – говорится в сообщении.

В "Ростехе" подчеркнули, что у авиакомпании не может возникать трудностей с ремонтом SSJ-100, так как в России на данный момент существует почти все для их сервисного обслуживания, в частности силовые установки.

В госкорпорации также отметили, что удивлены заявлениями авиаперевозчика "ИрАэро". По данным "Ростеха", все SSJ-100 компании на сегодняшний день в строю, а двигатели на самолетах в наличии, так что объективных причин поднимать шум нет.

"В России на данный момент есть практически все, чтобы осуществлять процессы сервисного обслуживания самолетов этого типа, включая силовые установки. Те проблемные моменты, которые возникли в связи с санкциями, решаются – у нас есть четкое понимание дальнейших действий", – отмечается в сообщении.

До этого со ссылкой на письмо гендиректора "ИрАэро" Юрия Лапина губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву издание РБК сообщило, что авиаперевозчики, использующие российские самолеты SSJ-100, не могут обеспечить ремонт и поддержание технической годности российско-французских двигателей SaM146, что в ближайшее время может привести к остановке парка Superjet.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что ОАК планирует в этом году поставить российским авиакомпаниям около 20 самолетов Superjet-100. По его словам, у корпорации хватает иностранных запчастей и комплектующих на 19 самолетов. Также планируется поставить авиакомпаниям ранее возвращенные борты.

