ОАК планирует поставить около 20 самолетов SSJ-100 в этом году

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр
ОАК планирует в этом году поставить российским авиакомпаниям около 20 самолетов SSJ-100, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Его слова передает ТАСС.
По его словам, у корпорации хватает иностранных запчастей и комплектующих на 19 самолетов. Также планируется поставить авиакомпаниям ранее возвращенные борты.
"Мы их сейчас доводим до летной годности, и они будут также поставлены нашим российским эксплуатантам", – пояснил он.
Министр также сообщил, что поставки самолета SSJ-100 с полностью импортозамещенными комплектующими могут начаться в 2024 году.
Кроме того, в 2024 году на авиастроительном предприятии в Воронеже начнется производство дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. Работа над ним в удлиненной версии с модернизированной авионикой завершится в этом году.
Ранее Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге в РФ. Он позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и дать возможность эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертификация судов будет происходить с привлечением испытательных лабораторий по требованиям Минтранса.
Таким образом, российские авиакомпании смогут обеспечить бесперебойное функционирование гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.
Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге
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