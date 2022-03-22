ОАК планирует поставить около 20 самолетов SSJ-100 в этом году

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

ОАК планирует в этом году поставить российским авиакомпаниям около 20 самолетов SSJ-100, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Его слова передает ТАСС.

По его словам, у корпорации хватает иностранных запчастей и комплектующих на 19 самолетов. Также планируется поставить авиакомпаниям ранее возвращенные борты.

"Мы их сейчас доводим до летной годности, и они будут также поставлены нашим российским эксплуатантам", – пояснил он.

Министр также сообщил, что поставки самолета SSJ-100 с полностью импортозамещенными комплектующими могут начаться в 2024 году.

Кроме того, в 2024 году на авиастроительном предприятии в Воронеже начнется производство дальнемагистрального самолета Ил-96-400М. Работа над ним в удлиненной версии с модернизированной авионикой завершится в этом году.

Ранее Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге в РФ. Он позволит авиакомпаниям сохранить парк самолетов и дать возможность эксплуатировать их на внутренних линиях. Сертификация судов будет происходить с привлечением испытательных лабораторий по требованиям Минтранса.

Таким образом, российские авиакомпании смогут обеспечить бесперебойное функционирование гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

