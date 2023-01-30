Законодательное регулирование использования коммерческих БПЛА призвали упростить в РФ

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Избыточное законодательное регулирование в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является сдерживающим фактором в развитии российской экономики, в частности, в отраслях сельского хозяйства, промышленности и транспортно-логического комплекса. Обращение соответствующего содержания на имя главы Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько направил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж, сообщает RT.

По его словам, упрощение законодательного регулирования в сфере использования беспилотников позволит достичь целей по развитию сферы, которые ранее поставил Владимир Путин.

В вузе считают, что необходимо дополнить Воздушный кодекс разделом о порядке использования беспилотных летательных аппаратов в коммерческом секторе экономики России по принципу резервирования полетной зоны. Кроме того, предлагается исключить обязательное наличие экипажа.

В документе также уточняется, что аккредитованные учебные заведения должны иметь возможность получать длительные разрешения на проведение учебных полетов.

"Принятие данной инициативы существенно снизит ограничения, накладываемые на российский бизнес в сфере роботизации и автоматизации процессов, улучшит качество подготовки квалифицированных операторов БПЛА и повысит спрос на использование БПЛА в коммерческом секторе и как следствие даст стимул для развития отечественной индустрии разработки и создания дронов", – следует из обращения ректора вуза.

Ранее в Москве разработали уникальный беспилотник, который может приземляться в шторм на морскую воду при высоте волны в 1,5 метра и не боится 70-градусной жары.

Грузоподъемность дрона – до 5 килограммов, а время полета – 40 минут. Беспилотник имеет высокую степень защиты от воды, поэтому его можно использовать в неблагоприятных климатических условиях.



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