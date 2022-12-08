Суд Норвегии оправдал Андрея Якунина по делу об использовании дрона

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Окружной суд в Тромсе в Норвегии освободил из-под ареста соучредителя фонда Venture Investments&Yield Management Андрея Якунина, задержанного за фотосъемку с беспилотника на Шпицбергене, сообщает издание РБК.

Речь идет о сыне экс-главы РЖД Владимира Якунина, задержанном 17 октября по обвинению в нарушении закона о санкциях, который запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии.

Обвинение требовало для него 120 дней тюремного заключения, но суд решил, что санкции Евросоюза не распространяются на небольшие беспилотные летательные аппараты.

По словам адвоката Якунина Антона Именнова, сторона защиты удовлетворена решением норвежского суда, которое было единогласным. Также уже известно, что прокуратура собирается обжаловать оправдательное решение.

Именнов добавил, что правоохранительные органы Норвегии настроены чрезмерно жестко по отношению к задержанным россиянам, но сторона защиты готова отстаивать интересы Якунина во всех инстанциях, включая ЕСПЧ.

Также адвокат назвал уникальной ситуацию Якунина, поскольку он имеет не только российское гражданство, но и британское подданство.

Ранее стало известно, что прокуратура Норвегии предъявила обвинение Якунину за использование дрона. Уточнялось, что обвинение связано с нарушением закона о санкциях, которые запрещают гражданам РФ использовать беспилотники на территории королевства.

Якунина задержали за запуск дронов на Шпицбергене. Отмечалось, что устройства он использовал во время своей летней поездки. В то же время с начала спецоперации РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники на территории страны.



Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии

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