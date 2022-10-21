Задержанный в Норвегии Якунин получает помощь от посольства Британии

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Задержанный в Норвегии сын экс-главы РЖД Андрей Якунин, который имеет как российское, так и британское гражданство, получает консульскую помощь от посольства Соединенного Королевства, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего партнера коллегии адвокатов Pen&Paper Антона Именнова.

В российском посольстве в Осло подтвердили задержание, однако подчеркнули, что в дипмиссию за консульской помощью Якунин не обращался.

"Он получает помощь от посольства Великобритании как гражданин Соединенного Королевства", – заявил Именнов.

Якунина задержали за запуск дронов на Шпицбергене. Отмечалось, что устройства он использовал во время своей летней поездки. По словам представителей компании, Якунин-младший увлекается фотографией, экстремальными видами спорта и природой.

В то же время с начала спецоперации РФ на Украине Норвегия приняла закон о санкциях и положение о санкциях, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в стране.

За последние несколько дней полиция Норвегии задержала семь россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников.

Сына экс-главы РЖД Якунина задержали в Норвегии

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