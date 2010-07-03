Россиянина арестовали в Токио за проникновение на крышу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянина задержали в Токио за незаконное проникновение на крышу многоэтажки для запуска дрона. По данным РИА Новости, нарушитель правопорядка – 38-летний Алексей Фесик.

На допросе мужчина признал свою вину и объяснил правоохранителям, что проник в здание, так как с высоты открывается красивый вид. Посольство РФ данные о задержании пока не комментирует.

Ранее сообщалось, что полиция Индонезии задержала в аэропорту на острове Бали россиянина, пытавшегося вывезти охраняемых диких животных – детенышей выдры и скорпионов. Багаж вызвал подозрения при рентгеновской проверке на стойке спецконтроля.

