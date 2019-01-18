Россиянина арестовали в Норвегии по подозрению в терроризме

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Гражданина России подозревают в нападении с ножом на женщину в Осло. Об этом сообщили норвежские СМИ, которые транслировали заявление главы норвежской полиции Бенедикте Бьернланн.

Начали расследование. Нападение рассматривается как возможный теракт. Подозреваемый сотрудничает со следствием.

"Это российский гражданин, который приехал в четверг в Норвегию транзитом через Швецию", – сказала Бьернланн.

В декабре россиянина задержали в Польше, также по подозрению в терроризме. Гражданин РФ пока находится под стражей до середины марта.