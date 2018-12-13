Россиянина задержали по подозрению в терроризме в Польше

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В Польше на три месяца арестовали гражданина России Алви А. Его подозревают в совершении преступления террористического характера, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына.

Известно, что Алви А. – выходец из Чечни. Его задержали 28 ноября в результате совместной работы Агентства нацбезопасности Польши (ABW) и полиции.

По данным ABW, россиянин являлся членом террористических организаций, действовавших в Турции и Сирии, а также принимал участие в военных действиях на Ближнем Востоке в составе запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство".

В Польше Алви А. поддерживал контакты с "лицами радикальных взглядов", присутствие которых в республике расценивается как угроза для национальной безопасности. Некоторых из них уже депортировали из Польши.

Также россиянин является подозреваемым по делу об организации нелегальной миграции.

Ранее ФСБ России пресекла деятельность группировки, которая под видом благотворительности финансировала деятельность боевиков международных террористических организаций.