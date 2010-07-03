В Шереметьеве задержали пассажирку за попытку провезти марихуану в подушке

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Таможня Шереметьева задержала пассажирку из Амстердама, пытавшуюся ввезти марихуану в подушке, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения обнаружили в пачке сигарет внутри подушки. Девушка 1990 года рождения пояснила, что сверток с коноплей купила в кофешопе в Амстердаме.

С таможенными правилами она якобы не знакома, а сверток забыла выкинуть, так как опаздывала на рейс.

Экспресс-анализ вещества выявил в свертке марихуану. Общая расчетная масса наркотического средства составила около 4 грамм.

Действия девушки предусмотрены статьей "Контрабанда наркотических веществ, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства".