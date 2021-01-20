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Москва 24

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В мире

16:57

В Бразилии задержали россиянина за попытку вывезти 100 ящериц и пауков

животные происшествия за рубежом

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Россиянин попытался вывезти из Бразилии 200 представителей местной фауны, сообщает портал R7.

Отмечается, что в багаже и ручной клади биолога из РФ обнаружили порядка 50 пауков-птицеедов, 50 ящериц трех местных видов, 25 лягушек и более сотни беспозвоночных. После этого мужчина был задержан.

Сообщается, что он с декабря 2019 года путешествовал по штатам Санта-Кантарина, Сан-Паулу и Риу-Гранди-ду-Сул. Там он лично собирал представителей местной фауны.

Ранее в Южном Судане задержали блогера Илью Варламова, издателя Петра Верзилова и еще троих россиян. Отмечалось, что их обвинили в запуске дрона, а также в отсутствии разрешения от местного министерства дикой природы. Позже их отпустили на свободу.

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