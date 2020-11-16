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В мире

14:36

На Аляске пассажирский самолет сбил медведя при посадке

за рубежом происшествия животные

Фото: телеграм-канал "Aviaincidents #издома2"

Самолет авиакомпании Alaska Airlines сбил медведя во время приземления на Аляске, сообщает Anchorage Daily News.

Инцидент произошел 14 ноября в аэропорту Якутат. Зверь погиб, а воздушное судно получило повреждения. На их устранение потребуется несколько дней.

Отмечается, что за 10 минут до посадки Boeing 737-700 сотрудники аэропорта очистили взлетно-посадочную полосу. Когда самолет садился, пилоты заметили двух бегущих медведей.

Переднее колесо шасси не задело животных, но капитан воздушного судна почувствовал удар слева после того, как медведи пробежали под самолетом.

Уточняется, что погибла медведица, а медвежонок остался навредим. Никто из членов экипажа самолета и пассажиров не пострадал.

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