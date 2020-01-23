Сбежавшего из цирка слона нашли в сугробе

Фото: телеграм-канал "РУ_ЧП"

В Екатеринбурге слон вышел на дорогу у здания цирка. Загонять животное обратно пришлось при помощи сотрудников ГИБДД.

Как рассказала "Интерфаксу" директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова, итальянский цирк, выступавший в городе, начал собираться на гастроли в Петербург, а "слон, увидев снег, решил пойти погулять".

"Десять минут погулял, вернулся, зашел в фуру, и она поехала в Санкт-Петербург. Все в порядке", – добавила Бортникова.

В ГИБДД уточнили, что сотрудники Госавтоинспекции помогали во время сбора животных и перекрывали движение на выезде у цирка.



Видео с гуляющим слоном появилось в СМИ и телеграм-каналах. На кадрах видно, как один из работников цирка пытался остановить животное, но у него не получается. Слон благополучно перешел на другую сторону.