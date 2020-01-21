Машину с трупами краснокнижных рысей обнаружили в лесу Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В лесном массиве Подмосковья обнаружили автомобиль, в котором находились трупы двух краснокнижных рысей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.

Инцидент произошел в городском округе Луховицы, машину обнаружили недалеко от деревни Ольшаны.

По данным ведомства, погибли две самки рыси, одна в возрасте трех–четырех лет, вторая – от шести месяцев до года. "Не исключено, что это были мать с детенышем", – говорится в сообщении.

В настоящее время министерство экологии и природопользования Московской области совместно с правоохранительными органами устанавливает обстоятельства гибели животных. Ущерб оценивается в 560 тысяч рублей. Проводится доследственная проверка, возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее Росприроднадзор не разрешил продать моржат из "китовой тюрьмы" за рубеж. Там отметили, что добыча моржей законна, однако она не подразумевает продажу и вывоз животных за пределы России.