Дайвер из Британии показал дружелюбного тюленя

Дайвер из Великобритании Бен Бурвилль во время одного из погружений заснял на видео дружелюбного тюленя, сообщает "Газета.ru".
Млекопитающее подплыло к мужчине рядом с архипелагом Фарн у берегов Нортумберленда. На кадрах видно, как тюлень пытается обнять дайвера, а тот в ответ почесывет животному животик и гладит по мордочке.
Также тюлень несколько раз пытался покусывать дайвера за руку. В конце ролика британец держит тюленя за ласту, а животное целует его в голову.
Ранее в Крюковском лесопарке обнаружили ласку, занесенную в Красную книгу Москвы. Жители Зеленограда стали чаще замечать зверьков во время прогулок.
Как отмечают специалисты Мосприроды, количество ласок на природных территориях столицы увеличилось за последние несколько лет. Это преимущественно связано с улучшением кормовой базы и стабильной экологической составляющей на особо охраняемых природных территориях.
Всего на природных территориях города, по последним данным, насчитывается около 60 особей. При этом точное число животных неизвестно: ласки очень осторожны и прячутся при появлении человека.
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