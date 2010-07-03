Ученые описали вид вымерших кенгуру

10:24
10:24
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Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance
Ученые австралийского Университета Новой Англии создали цифровую модель вымершего вида кенгуру Simosthenurus occidentalis, жившего 42 тысячи лет назад, сообщает "Мир 24".
120-килограммовое животное обитало на территории Австралии во время последнего ледникового периода. Помимо внушительных размеров, оно отличалось короткой мордой, как у нынешних коал, а также мощными зубами и челюстями, позволявшими употреблять в пищу особо жесткие и малопитательные стебли и ветки.
Отмечается, что из ныне существующих животных такими же мощными челюстями обладают только гигантские панды, способные питаться бамбуком.
Ранее палеонтологи из Техасского университета в Остине установили новые подробности массового вымирания динозавров. Выяснилось, что причиной их полного исчезновения стала сера. 66 миллионов лет назад в побережье современной Мексики врезался астероид диаметром более 80 километров. В результате катастрофы серосодержащие минералы испарились, и в атмосферу было выброшено большое количество сульфатных аэрозолей. Они заблокировали солнечный свет и вызвали ледниковый период.
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