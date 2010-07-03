Ученые омолодили людей на уровне ДНК

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Ученые из Калифорнийского университета омолодили участников медицинского эксперимента, понизив биологический возраст на уровне ДНК с помощью лекарственных препаратов. Об этом сообщает журнал Nature.

"Через год приема лекарственного комплекса биологический возраст добровольцев снизился на 2,5 года, а иммунная система показала признаки восстановления", – отмечают авторы исследования.

Участниками проекта стали девять мужчин в возрасте от 51 до 65 лет. В ходе эксперимента они принимали прастерон и метформин, а также им выполнялись инъекции гормона роста (соматотропина).

По словам ученых, изначально они собирались соединить три распространенных в мире препарата для выявления их реакции на иммунную систему организма, однако по его результатам они столкнулись с необычным для себя эффектом – омоложением.

Отмечается, что омоложение подтвердили и результаты анализов, которые после исследования сдали испытуемые. Так, у них улучшились показатели крови, у некоторых из них также произошла регенерация тканей вилочковой железы.

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