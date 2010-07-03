Ученые доказали связь 16 новых генов с рисками развития аутизма

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Американские ученые обнаружили 16 новых генов, которые повышают вероятность заболевания детей аутизмом. Об этом пишет Medical Xpress.

"Ученые выявили 69 генов, которые повышали риски развития заболеваний аутистического спектра, 16 из которых ранее не связывались с данными заболеваниями", –говорится в сообщении.

В ходе исследования ученные изучили гены членов семьи, состоящие как минимум из двоих детей, после чего произвели сравнение данных с контрольной группой. Они обработали свыше двух тысяч человек, используя метод полногеномного секвенирования.

Во время сравнивания генов ученые обнаружили, что одни и те же "опасные" гены обнаружены у родителей и детей первой группы и не наблюдались у здоровых семей. При этом в ходе эксперимента были также выявлены несколько сотен генов, которые могут повышать вероятность заболевания аутизмом.

"Они общаются друг с другом более тесно, чем мы могли бы ожидать. Эти гены взаимодействуют, и этот обмен информацией, по-видимому, является важной связью с расстройствами аутистического спектра", – считает автор исследования Деннис Уолл.

Ранее сотрудники Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова совместно с коллегами из Германии и Нидерландов выявили один из механизмов возникновения аутизма. Исследование проводилось на грызунах, сравнивалось поведение у особей с работающим и с выключенным геном CDH13.

Этот ген кодирует белок кадгерин 13, участвующий во многих процессах в мозге: от миграции клеток у эмбриона до развития аксонов и генерации синапсов между нейронами у взрослых. Разные варианты этого гена связаны с расстройствами аутистического спектра, синдромом гиперактивности и дефицита внимания, депрессией, ухудшением памяти и другими нарушениями.

