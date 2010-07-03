Кузнецова предложила создать программу помощи детям-аутистам

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова отметила необходимость создания программы помощи детям-аутистам.
По ее словам, нужно подумать над разработкой модели работы по помощи детям с РАС (расстройством аутистического спектра. – Прим. ред.) и отработать ее, передает РИА Новости.
Кузнецова добавила, что важно понимать, к чему работа по помощи детям-аутистам должна привести в каждом российском регионе.
По словам детского омбудсмена, нужно провести мониторинг специальностей, в которых дети с особенностями развития могут достичь успехов.
"Это очень поможет регионам, потому что сейчас, к сожалению, в регионах основным двигателем являются мамы детей с особенностями развития", – сказала она.
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается 2 апреля.
Ранее сообщалось, что американские ученые разработали генную терапию, которая ликвидирует поломки в Х-хромосоме, связанные с развитием тяжелых форм аутизма.
По словам Хе-ен Ли из университета Техаса в Остине, исследователям впервые удалось поменять структуру одного из "генов аутизма" и добиться исчезновения некоторых его симптомов. Ученые работали с одной из самых тяжелых и хорошо изученных форм аутизма.
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