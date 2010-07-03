Российские медики научились выявлять кардиоболезни по выдыхаемому воздуху

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Специалисты Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова разрабатывают уникальную методику определения сердечной недостаточности по выдыхаемому человеком воздуху, сообщает газета "Известия".
Как пояснил директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов, у пациентов с подобным диагнозом наблюдается изменение состава газов в выдохе. Происходит это из-за нарушения энергетического обмена в тканях и клетках – в кровь начинают поступать токсичные вещества, которые затем попадают в легкие. Ученым удалось экспериментально показать, что в выдыхаемом больным воздухе содержатся повышенные концентрации ацетона, изопрена, пентана и окиси углерода.
Сейчас для определения сердечной недостаточности по выдохам используются швейцарские протонные масс-спектрометры, однако в будущем можно будет обходиться портативными приборами. Эксперты Сеченовского университета намерены сконструировать аппарат, по размерам схожий с алкотестером. Пациенту достаточно будет просто выдохнуть в него, и врач по составу воздуха определит те или иные сердечные болезни.
Старший научный сотрудник лаборатории молекулярной биотехнологии и генной инженерии Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Владимир Зурочка отметил, что данная технология будет недорогой, но информативной, так что очень пригодится амбулаторным медучреждениям, где существует дефицит узких специалистов.
Ранее заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Вадим Попов развеял миф о том, что бокал красного вина в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам эксперта, ни одно научное исследование не подтвердило подобную теорию. Кардиолог подчеркнул, что сохранить сердце в форме можно, придерживаясь правил здорового питания и ведя активный образ жизни. Кроме того, необходимы положительные эмоции, так как стресс – это одна из основных причин, влияющих на развитие болезней.
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