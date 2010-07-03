Кардиолог развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца

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Бокал вина в день не способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказал РИА Новости заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов.

По его словам, одна из причин того, что мужчины чаще женщин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, заключается в том, что у женщин в детородном возрасте гормональный фон, в частности женские половые гормоны (эстрогены), служит фактором, препятствующим повреждению стенки артерий.

Кроме того, мужчины больше подвержены стрессам, больше склонны к нездоровому образу жизни и разным излишествам, к которым относятся неправильное питание и вредные привычки, особенно курение.

Самыми распространенными сердечно-сосудистым заболеванием являются ишемическая болезнь сердца и ишемический инсульт. Ими чаще болеют люди в пожилом и старческом возрасте, в связи с накоплением изменений в сосудах и сердце.

По словам Попова, чтобы сохранить сердце здоровым и снизить риск развития заболеваний, необходимо придерживаться правил здорового питания и вести активный образ жизни. Кроме того, необходимы положительные эмоции, так как стресс – это одна из основных причин, влияющих на развитие болезней.

То, что бокал красного вина в день может положительно влиять на работу сердца, не подтверждено научно. Однако, по словам врача, бокал вина в день – это довольно безопасная доза, поэтому если человеку это помогает снять стресс, то его можно себе позволить.

Врач рекомендовал ежегодно посещать кардиолога после 40 лет. Еще лучше проходить регулярно диспансеризацию. Стоит насторожено относиться к любым болям в области грудной клетки. Также признаками болезни являются одышка, сильная усталость и изменения в состоянии нижних конечностей.

По данным Минздрава РФ, количество операций на сердце в России ежегодно увеличивается. Если в 2014 году их было сделано 283 тысячи, то в 2018 году их число увеличилось до 390,5 тысячи.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, что темный горький шоколад может понизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При умеренном его потреблении улучшается метаболизм. Какао в темном шоколаде положительно влияет на мозг, уровень глюкозы и липидов в крови.