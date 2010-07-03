Врачи рассказали о пользе темного шоколада

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Темный горький шоколад может понизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Согласно исследованиям, при умеренном его потреблении улучшается метаболические показатели, рассказала она. Специалист также уточнила, что какао в темном шоколаде положительно влияет на головной мозг, уровень глюкозы и липидов в крови. Стародубова обратила внимание, что злоупотреблять шоколадом не стоит из-за высокого содержания сахара и калорий, передает РИА Новости.

Начальник управления государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Нина Зайцева отметила, что шоколад с белым налетом лучше не есть. Там могут размножаться вредные бактерии.

"Этот дефект шоколада называют "поседением", что является признаком несоблюдения температурных режимов хранения шоколада или резких перепадов температуры при хранении, а при длительном нарушении условий хранения какао масло в составе шоколада начинает прогоркать, вкус становится более грубым, могут даже начать размножаться микроорганизмы (бактерии)", – цитирует ее Агентство "Москва".

По словам эксперта, "поседение" не означает, что шоколад нельзя есть совсем. Однако лучше все же воздержаться.

"В соответствии с ГОСТ поверхность шоколада должна быть глянцевой, ровной и блестящей", – подчеркнула она.

Зайцева добавила, что содержание какао-продуктов в шоколаде не должно быть менее 25%. В горьком шоколаде – не менее 55%, в том числе какао-масла – не менее 33%.

Всемирный день шоколада отмечается 11 июля. Первыми его начали праздновать французы с 1995 года, позже к ним присоединились и другие страны.