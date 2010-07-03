Роскачество пояснило причину появления белого налета на шоколаде

В преддверии Международного женского дня в Роскачестве рассказали, стоит ли покупать шоколад с белым налетом. Эксперты заверили, что он не несет вреда здоровью.
"Белый налет на шоколаде говорит о возможном неправильном хранении продукта. Но бояться его не нужно – он совершенно безвреден. Более того, шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. Поэтому "седина" – верный признак того, что он был точно натуральным", – сообщили в Роскачестве.
Отмечается, что хранить шоколад нужно в чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не зараженных вредителями, при температуре от +5 до +22 градусов и влажности воздуха не более 70 процентов.
Чтобы предотвратить появление белого налета, шоколад не стоит хранить в холодильнике и не позволять ему таять. Также нужно держать подальше от шоколада продукты с резким специфическим запахом, который может испортить вкус и аромат сладостей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.