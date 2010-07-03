Роскачество пояснило причину появления белого налета на шоколаде

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В преддверии Международного женского дня в Роскачестве рассказали, стоит ли покупать шоколад с белым налетом. Эксперты заверили, что он не несет вреда здоровью.

"Белый налет на шоколаде говорит о возможном неправильном хранении продукта. Но бояться его не нужно – он совершенно безвреден. Более того, шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. Поэтому "седина" – верный признак того, что он был точно натуральным", – сообщили в Роскачестве.

Отмечается, что хранить шоколад нужно в чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не зараженных вредителями, при температуре от +5 до +22 градусов и влажности воздуха не более 70 процентов.

Чтобы предотвратить появление белого налета, шоколад не стоит хранить в холодильнике и не позволять ему таять. Также нужно держать подальше от шоколада продукты с резким специфическим запахом, который может испортить вкус и аромат сладостей.