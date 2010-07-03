Ученые назвали причину высокой смертности от болезней сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Исследователи из Научной школы питания имени Фридманов при Университете Тафтса (США) рассказали, что высокая смертность от кардиоваскулярных заболеваний связана с недостаточным употреблением в пищу овощей и фруктов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Ученые подсчитали, что около двух миллионов смертей в год напрямую связаны с малым употреблением фруктов. И еще к миллиону летальных исходов приводит недостаток потребления овощей.

Специалисты отмечают, что фрукты и овощи богаты клетчаткой, калием, магнием, антиоксидантами. Их употребление помогает человеку укрепить здоровье и обеспечить хорошую бактериальную среду в желудке.

Ранее специалисты из университета Айовы также предупредили, что жареная пища негативно сказывается на работе сердца и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы в день повышает этот риск на 13%. В списке опасных продуктов также оказались картофель фри, чипсы и другое.

