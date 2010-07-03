Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

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Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявила группа ученых из Испании, Бразилии и США, сообщает портал MedicalXpress.

К ультраобработанным, а потому опасным, продуктам питания ученые отнесли хлебобулочные изделия, газировку, полуфабрикаты, кукурузные хлопья, а также восстановленные мясные и рыбные продукты. В пище, которая проходит несколько этапов промышленной обработки, содержится много сахара, жира и соли. Там также есть искусственные красители и ароматизаторы, а вот витаминов и клетчатки − мало, пояснили специалисты. По данным исследователей, именно ультраобработанные продукты составляют от 20 до 60% ежедневного рациона людей по всему миру.

В первом эксперименте принимали участие более 100 тысяч добровольцев, средний возраст которых был равен 43 годам. Сначала ученые с помощью диетических опросников собрали данные об их питании, а затем на протяжении десяти лет отслеживали их состояние здоровья. В итоге выяснилось, что продукты с высокой степенью обработки повышают риск развития различных болезней сердца и сосудов на 11−13%.

В рамках второго эксперимента проанализировали питание примерно 20 тысяч человек. Согласно выводам ученых, если есть более четырех порций ультраобработанной пищи в день, риск преждевременной смерти из-за слабого здоровья вырастет на 62%.

"Для улучшения здоровья людей во всем мире необходима политика, которая будет ограничивать долю ультраобработанной пищи в рационе и способствовать потреблению необработанных или минимально обработанных продуктов", − считают исследователи.

Ранее специалисты из университета Айовы также предупредили, что жареная пища негативно сказывается на работе сердца и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы в день повышает этот риск на 13%.