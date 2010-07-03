Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19:06

Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

наука медицина еда

19:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявила группа ученых из Испании, Бразилии и США, сообщает портал MedicalXpress.

К ультраобработанным, а потому опасным, продуктам питания ученые отнесли хлебобулочные изделия, газировку, полуфабрикаты, кукурузные хлопья, а также восстановленные мясные и рыбные продукты. В пище, которая проходит несколько этапов промышленной обработки, содержится много сахара, жира и соли. Там также есть искусственные красители и ароматизаторы, а вот витаминов и клетчатки − мало, пояснили специалисты. По данным исследователей, именно ультраобработанные продукты составляют от 20 до 60% ежедневного рациона людей по всему миру.

В первом эксперименте принимали участие более 100 тысяч добровольцев, средний возраст которых был равен 43 годам. Сначала ученые с помощью диетических опросников собрали данные об их питании, а затем на протяжении десяти лет отслеживали их состояние здоровья. В итоге выяснилось, что продукты с высокой степенью обработки повышают риск развития различных болезней сердца и сосудов на 11−13%.

В рамках второго эксперимента проанализировали питание примерно 20 тысяч человек. Согласно выводам ученых, если есть более четырех порций ультраобработанной пищи в день, риск преждевременной смерти из-за слабого здоровья вырастет на 62%.

"Для улучшения здоровья людей во всем мире необходима политика, которая будет ограничивать долю ультраобработанной пищи в рационе и способствовать потреблению необработанных или минимально обработанных продуктов", − считают исследователи.

Ранее специалисты из университета Айовы также предупредили, что жареная пища негативно сказывается на работе сердца и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы в день повышает этот риск на 13%.

Читайте также

наука медицина еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика