В России выросло число детей с ожирением

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Количество детей в возрасте младше 14 лет, страдающих ожирением, увеличилось в России в 2018 году на 5% по сравнению с 2017 годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минздрава.

Всего в 2018 году отмечалось 1311,5 случая на 100 тысяч населения. В позапрошлом году было зафиксировано 1252,3 случая.

Больше всего детей с этой проблемой выявлено в Северо-Западном, Приволжском, Сибирском федеральных округах. Лидирующими регионами являются Архангельская область, Карелия, Ульяновская и Оренбургская области, Алтайский край и Иркутская область.

Самые низкие показатели в этом отношении зафиксированы в Севастополе и Чеченской Республике.

Ранее Европейское региональное бюро ВОЗ провело исследование и выяснило, что дети, которых не кормили грудью, больше других подвержены риску развития ожирения. Ученые изучили данные о здоровье детей в 21 стране Европы. Из 13,7 миллиона крайняя степень ожирения была выявлена у почти 400 тысяч. Речь идет о группе от шести до девяти лет. Лишний вес выявили у каждого пятого ребенка.

По словам специалистов, в последние годы россияне стали есть больше фаст-фуда. На сегодняшний день почти два миллиона россиян страдают ожирением. Причем количество их с каждым годом растет – только за 2017 год число граждан с диагнозом ожирение увеличилось на 6%.

Чтобы снизить показатели заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения, депутаты Госдумы предлагают запретить на законодательном уровне продажу вредной еды в учебных заведениях, а также ограничить продажу продуктов с повышенным содержанием сахара детям, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

