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11:02

Ученые выяснили главную причину детского ожирения

наука

11:02

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Фото: depositphotos/belchonock

Риску развития ожирения более подвержены дети, которых не кормили грудью. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследования Европейского регионального бюро ВОЗ.

Ученые изучили данные о здоровье детей в 21 стране Европы. Оказалось, что из 13,7 миллиона крайняя степень ожирения была у почти 400 тысяч. Речь идет о группе от шести до девяти лет. При этом лишний вес выявили у каждого пятого ребенка.

В основном от полноты страдали те, кто в младенчестве не был на грудном вскармливании. Исследователи пришли к выводу, что продолжительное кормление материнским молоком снижает риск набора избыточного веса на 13%.

Отмечается, что в раннем возрасте ожирение может привести к развитию болезней сердца, сосудов и метаболизма.

Эксперты посоветовали кормить новорожденных грудным молоком на протяжении минимум первых шести месяцев. По их мнению, прекращать грудное вскармливание нужно в два года или позже.

Ранее заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Пырьева заявила, что большинство молодых мам слишком рано переводят детей на смеси. Она убеждена, что виной всему заблуждения относительно пользы замены грудного молока.

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