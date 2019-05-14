Ученые выяснили главную причину детского ожирения

Риску развития ожирения более подвержены дети, которых не кормили грудью. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследования Европейского регионального бюро ВОЗ.
Ученые изучили данные о здоровье детей в 21 стране Европы. Оказалось, что из 13,7 миллиона крайняя степень ожирения была у почти 400 тысяч. Речь идет о группе от шести до девяти лет. При этом лишний вес выявили у каждого пятого ребенка.
В основном от полноты страдали те, кто в младенчестве не был на грудном вскармливании. Исследователи пришли к выводу, что продолжительное кормление материнским молоком снижает риск набора избыточного веса на 13%.
Отмечается, что в раннем возрасте ожирение может привести к развитию болезней сердца, сосудов и метаболизма.
Эксперты посоветовали кормить новорожденных грудным молоком на протяжении минимум первых шести месяцев. По их мнению, прекращать грудное вскармливание нужно в два года или позже.
Ранее заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Пырьева заявила, что большинство молодых мам слишком рано переводят детей на смеси. Она убеждена, что виной всему заблуждения относительно пользы замены грудного молока.
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