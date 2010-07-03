Большинство молодых мам слишком рано переводят детей на смеси – педиатр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Закон о запрете детских молочных смесей в СМИ может вступить в силу 1 января 2020 года. Госдума по представлению верхней палаты парламента рассмотрит этот законопроект, сообщает ИА "НСН".
Авторы инициативы ссылаются на исследования, подтверждающие, что естественное вскармливание материнским молоком остается лучшим видом питания. Педиатры при этом отмечают, что около 70 процентов молодых мам необоснованно рано прекращают грудное вскармливание и переводят своих малышей на смеси.
"Идея о том, что мама не может кормить грудью малыша, очень преувеличена, мама себе сама внушает эту мысль. Идея о том, что современные смеси максимально приближены к материнскому молоку, приводит к тому, что многие молодые родители необоснованно прекращают грудное вскармливание. Речь идет о катастрофической цифре – 70%. Но сейчас вновь мы фиксируем всплеск интереса к грудному молоку, его составу. Вскрываются все новые и новые его полезные свойства", – сказала заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Пырьева.
Ранее в Госдуме раскритиковали проект поправок в закон о рекламе, которым предлагается запретить пропаганду смесей для искусственного вскармливания.
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