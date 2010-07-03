В Госдуме оценили идею запрета рекламы детских смесей

В Госдуме раскритиковали проект поправок в закон о рекламе, которым предлагается запретить пропаганду молочных смесей для искусственного вскармливания младенцев.
"Я лично не вижу в этом никакого смысла, потому что смесь – это продукт питания, и тогда непонятно, по какому критерию необходимо запрещать продукт питания. Запрещать детские смеси, детские творожки, детские соки, а потом и все остальное, мне кажется, абсурдным", – цитирует Агентство "Москва" председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.
Депутат отметил, что детские смеси не являются лекарствами или БАДами. А реклама дает представление родителям о том, какие продукты, из какого состава есть сейчас на рынке.
Законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов. Они считают, что инициатива позволит "оградить потребителей от недобросовестных маркетинговых практик" и сократит вероятность "принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания".
В 2017 году Минздрав РФ выступил с инициативой разработать национальную стратегию по возрождению культуры грудного вскармливания в стране.
Ранее сообщалось, что Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописаны требования к составу сухих молочных смесей для детского питания. Специалисты установили, что состав детских молочных смесей не соответствует заявленному на упаковке. В частности, почти вся продукция содержит недостоверную информацию о нутриентах в ее составе.
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