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09:50

В Госдуме оценили идею запрета рекламы детских смесей

власть

09:50

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Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В Госдуме раскритиковали проект поправок в закон о рекламе, которым предлагается запретить пропаганду молочных смесей для искусственного вскармливания младенцев.

"Я лично не вижу в этом никакого смысла, потому что смесь – это продукт питания, и тогда непонятно, по какому критерию необходимо запрещать продукт питания. Запрещать детские смеси, детские творожки, детские соки, а потом и все остальное, мне кажется, абсурдным", – цитирует Агентство "Москва" председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

Депутат отметил, что детские смеси не являются лекарствами или БАДами. А реклама дает представление родителям о том, какие продукты, из какого состава есть сейчас на рынке.

Законопроект внесен в Госдуму группой сенаторов. Они считают, что инициатива позволит "оградить потребителей от недобросовестных маркетинговых практик" и сократит вероятность "принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания".

В 2017 году Минздрав РФ выступил с инициативой разработать национальную стратегию по возрождению культуры грудного вскармливания в стране.

Ранее сообщалось, что Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописаны требования к составу сухих молочных смесей для детского питания. Специалисты установили, что состав детских молочных смесей не соответствует заявленному на упаковке. В частности, почти вся продукция содержит недостоверную информацию о нутриентах в ее составе.

власть

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