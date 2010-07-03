Роскачество разработало новый ГОСТ на детские молочные смеси

Роскачество разработало новый ГОСТ, в котором прописаны требования к составу сухих молочных смесей для детского питания. Об этом пишет газета "Известия" в пятницу, 29 марта.
Необходимость в разработке ГОСТа возникла после проверки, проведенной в конце 2018 года. Специалисты Роскачества установили, что состав детских молочных смесей не соответствует заявленному на упаковке. В частности, почти вся продукция содержит недостоверную информацию о нутриентах в ее составе.
Новый ГОСТ будет предъявлять повышенные и более детальные требования к продукции. В ведомстве указывают, что смеси по составу должны быть приближены к грудному молоку.
В ближайшее время ГОСТ направят на утверждение в Росстандарт. Документ вступит в силу после прохождения процедуры. Апробация будет проходить на протяжении трех лет. Новые требования будут распространяться не только на российскую продукцию, но и на иностранную.
25 марта в СМИ появилась информация, что в России могут возникнуть перебои с поставками детского питания из-за ужесточения ветеринарного контроля. В частности, на это указала региональный вице-президент Danone по корпоративным отношениям в РФ и СНГ Марина Балабанова.
Впоследствии пресс-служба Россельхознадзора опровергла данную информацию. В ведомстве заявили, что заявление компании Danone не отражает реальной ситуации и направлено на определенные волнения социального характера.
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