Россельхознадзор прокомментировал информацию о дефиците детского питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Заявление компании Danone о возможном дефиците детского питания в России не отражает реальной ситуации. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
В ведомстве указали, что подобные заявления направлены на определенные волнения социального характера.
"Говоря о детском питании, необходимо сказать, что это категория продукции, которая наиболее уязвимая и за которой должен быть максимальный контроль, ввиду того что она предполагается для незащищенных слоев граждан", – отметили в Россельхознадзоре.
В ведомстве указали, что попытки компаний минимизировать контроль за детским питанием "вызывают особую обеспокоенность", тем более Danone занимает лидирующие позиции на этом рынке, уточняет Агентство "Москва".
Ранее в СМИ появилась информация, что в России могут возникнуть перебои с поставками детского питания из-за ужесточения ветеринарного контроля. В частности, на это указала региональный вице-президент Danone по корпоративным отношениям в РФ и СНГ Марина Балабанова.
В свою очередь, в Минсельхозе указали, что усиление контроля за детским питанием позволит убрать с рынка фальсификат. В ведомстве также подчеркнули, что новые меры не должны отразиться на добросовестных поставщиках.
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