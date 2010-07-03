Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:32

Россельхознадзор прокомментировал информацию о дефиците детского питания

общество

13:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Заявление компании Danone о возможном дефиците детского питания в России не отражает реальной ситуации. Об этом заявили в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

В ведомстве указали, что подобные заявления направлены на определенные волнения социального характера.

"Говоря о детском питании, необходимо сказать, что это категория продукции, которая наиболее уязвимая и за которой должен быть максимальный контроль, ввиду того что она предполагается для незащищенных слоев граждан", – отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве указали, что попытки компаний минимизировать контроль за детским питанием "вызывают особую обеспокоенность", тем более Danone занимает лидирующие позиции на этом рынке, уточняет Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация, что в России могут возникнуть перебои с поставками детского питания из-за ужесточения ветеринарного контроля. В частности, на это указала региональный вице-президент Danone по корпоративным отношениям в РФ и СНГ Марина Балабанова.

В свою очередь, в Минсельхозе указали, что усиление контроля за детским питанием позволит убрать с рынка фальсификат. В ведомстве также подчеркнули, что новые меры не должны отразиться на добросовестных поставщиках.

Читайте также

общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика