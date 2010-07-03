Перебои с детским питанием могут начаться в России

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Ужесточение ветеринарного контроля, которое начнет действовать с апреля, может вызвать перебои с поставками детского питания. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на производителей.

Меры, утвержденные комиссией Таможенного союза, коснутся импортной продукции, где животный жир заменен на растительный. По словам регионального вице-президента Danone по корпоративным отношениям в России и СНГ Марины Балабановой, в эту категорию попадают продукты детского и диетического питания и некоторые биологически активные добавки.

Представители компании предлагают исключить из перечня товаров, которых затрагивают новые правила, продукты с менее чем 50% животного жира. Среди других идей – установление переходного периода от 2,5 лет.

В Минсельхозе заявили, что усиление контроля за детским питанием обеспечит безопасность и позволит выявить фальсификат. В ведомстве полагают, что эти меры не отразятся на добросовестных поставщиках.

В конце февраля члены Ассоциации компаний розничной торговли отмечали, что вступление в силу новых ветеринарных норм может привести к перебоям с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны. Позже Минэкономразвитя не поддержало распространение новых норм на молочную продукцию.