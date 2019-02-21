МЭР не поддержало распространение системы "Меркурий" на молочные продукты

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Включение некоторых готовых продуктов животного происхождения в систему электронной ветеринарной сертификации (ЭВС, система "Меркурий") недостаточно обосновано, это также станет избыточной нагрузкой на бизнес. Так оценило Минэкономразвития предложение Минсельхоза, сообщает газета "Ведомости".

Например, для "Вимм-Билль-Данна" затраты на интеграцию, изменение логистики, транспортные средства, склады превысят 2,3 миллиарда рублей в год, еще более миллиарда рублей капзатрат потребуется на подготовку к исполнению всех требований. Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано же считает, что дополнительное ПО обойдется самому крупному предприятию в два миллиона рублей максимум, это единоразовые затраты.

ЭВС заработала в России с 1 июля. Сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые продукты животного происхождения и некоторые злаки должны сопровождаться электронными ветеринарными сертификатами. Они оформляются в системе "Меркурий", ее оператор – Россельхознадзор.

Из перечня товаров, подлежащих ЭВС с 1 июля, исключили молочные продукты. Но Минсельхоз вернулся к идее подключить молочников к "Меркурию" и опубликовал новый проект поправок, убрав исключение из перечня готовой молочной продукции (молоко, сливки, сыры, творог).

Минпромторг в качестве альтернативы предлагал ввести цифровую маркировку для молочной продукции. Скоро стартует добровольный эксперимент по маркировке готовой молочной продукции, он завершится до конца 2019 года.

В Ассоциации компаний розничной торговли ранее предупредили, что вступление в силу новых ветеринарных норм может привести к перебоям с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны. Малейшие ошибки при оформлении сопроводительных документов приводят к проблемам на этапах доставки товаров в крупные распределительные центры ритейлеров. А это становится причиной полной остановки или "критического замедления распределения" продукции.