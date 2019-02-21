СМИ сообщили о возможных перебоях с поставками молочной продукции

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Вступление в силу новых ветеринарных норм может привести к перебоям с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны, предупреждает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Соответствующее письмо направлено Минэкономразвития России, сообщает газета "Известия" в четверг, 21 февраля.

Законопроект, разработанный ведомством, предполагает расширение перечня продукции, на которую необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы. В частности, в список внесут молочные продукты в потребительской упаковке.

Таким образом, подобная продукция попадает в систему "Меркурий", которая отслеживает ее путь от фермы до прилавка. Это позволяет исключить продажу фальсифицированной продукции.

Как указывается в письме АКОРТ, малейшие ошибки при оформлении сопроводительных документов приводят к существенным проблемам на этапах доставки товаров в крупные распределительные центры ритейлеров. Это, в свою очередь, приводит к полной остановке или "критическому замедлению распределения" продукции.

Кроме того, в АКОРТ указали, что поправки в законодательство приведут к резкому росту издержек торговых сетей. Затраты могут увеличиться на 25-30%.

В свою очередь, в Минэкономразвития рассказали изданию, что новые ветеринарные нормы вступят в силу 1 июля текущего года. Поправки призваны исключить появление на прилавках продукции неизвестного происхождения.

