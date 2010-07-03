Яровая предложила установить знак качества детского питания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести единый знак соответствия детского питания условиям ГОСТов. Этот знак можно будет указывать на упаковке.
Это положение она предложила включить в законопроект о гарантиях прав ребенка на качественное, безопасное и здоровое питание. Сейчас этот законопроект разрабатывает Яровая совместно с профильными министерствами. Об этом сообщает ТАСС.
"Новой эффективной мерой могло бы стать формирование единого добровольного знака о соответствии детского питания техрегламентам и нацстандартам (ГОСТам). Производители детского питания после обязательной и добровольной оценки соответствия продуктов детского питания смогут наносить такой знак на свою продукцию как свидетельство соответствия всем как обязательным, так и важным, полезным условиям ГОСТов", – передает ТАСС слова Яровой.
Депутаты обсудили положение разрабатываемого документа вместе с представителями Минпросвещения, Минздрава, Минтруда и других профильных ведомств.
Введение единого знака станет и репутационным стимулом для производителей. Также оно будет возможностью информировать потребителей о том, что продукт пригоден для питания детей. Введение такого знака не будет противоречить правилам Евразийского экономического союза, отметила Яровая.
В начале февраля в Роспотребнадзоре предложили установить максимально разрешенные уровни глицидиловых эфиров и глицидола для растительных масел, жиров и отдельных видов детского питания в ЕАЭС.
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