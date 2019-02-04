Обезопасить детское питание от глицидола призвали в Роспотребнадзоре

Установить максимально разрешенные уровни глицидиловых эфиров и глицидола для растительных масел, жиров и отдельных видов детского питания в ЕАЭС предложили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает сайт ведомства.
Специалисты изучили результаты научных исследований и сочли необходимым введение новых нормативов. Сейчас они готовят материалы в Евразийскую экономическую комиссию для внесения изменений в соответствующие акты.
Вместе с тем ведомство дорабатывает методику исследования указанных веществ в продуктах.
Глицидиловые эфиры жирных кислот считаются контаминантами пищевых продуктов, которые содержат растительные жиры. В число таких товаров входят смеси для искусственного вскармливания.
"Причиной их образования являются технологическая обработка растительных масел при дезодорировании", – уточнили в пресс-службе.
В середине января в России установили требования по содержанию жира, белка, углеводов, железа, витаминов и соли в хлебобулочных изделиях для детского питания. По новому стандарту, количество соли в мучных изделиях для детей не должно превышать 0,5 грамма на 100 грамм.
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