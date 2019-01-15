В хлебобулочных изделиях для детей установили предельное количество жира и соли

В России установили требования по содержанию жира, белка, углеводов, железа, витаминов и соли в хлебобулочных изделиях для детского питания, передает Агентство "Москва".
Как сообщила директор ФГАНУ "Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности" Марина Костюченко, новый ГОСТ Р одобрен Росстандартом и вступит в силу в июле этого года.
Документ устанавливает общие требования к хлебобулочным изделиям для детского питания по содержанию белка, жира, углеводов, витаминов и железа. Также предусматривает более низкое содержание соли.
Согласно новому стандарту, устанавливаются особые требования к содержанию полезных микроэлементов в 100 граммах изделия. Количество соли в мучных изделиях для детей не должно превышать 0,5 грамма на 100 грамм.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор доработает список продуктов, которые школьники смогут приносить с собой из дома. Они должны быть обязательно готовые к употреблению и не скоропортящиеся.
Как пояснили в ведомстве, необходимо ввести новые санитарные требования к детскому питанию в школах, чтобы снизить риски здоровья детей.
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