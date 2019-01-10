Роспотребнадзор назовет разрешенные в школе продукты из дома

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Роспотребнадзор доработает список продуктов, которые школьники смогут приносить из дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, нужно уточнить, какие продукты − обязательно готовые к употреблению и не скоропортящиеся − можно будет приносить из дома для питания в школе. В частности, речь идет о фруктах, сухофруктах и орехах, пояснили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор предложил ввести новые санитарные требования к детскому питанию в школах, чтобы снизить риски здоровью детей. В проекте "Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей" впервые отражены как общие, так и специфические вопросы организации питания детей. Они предусмотрены для различных типов образовательных и оздоровительных организаций, отметили в Роспотребнадзоре.

В частности, согласно проекту, в меню школьников необходимо включить продукты, обогащенные витаминами, микроэлементами и бифидобактериями. Кроме того, соль должна быть только йодированной, считают в ведомстве.

Как подчеркнули представители Роспотребнадзора, эти поправки не приведут к серьезным финансовым затратам, а школьники смогут получат оптимальное для их здоровья питание. "Других нововведений в организацию питания детей данный документ не предусматривает", − подытожили в ведомстве.

Ранее некоторые СМИ утверждали, что в документе есть пункт, который запрещает детям приносить в школьную столовую домашнюю еду.