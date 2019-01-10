Роспотребнадзор назовет разрешенные в школе продукты из дома

Роспотребнадзор доработает список продуктов, которые школьники смогут приносить из дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, нужно уточнить, какие продукты − обязательно готовые к употреблению и не скоропортящиеся − можно будет приносить из дома для питания в школе. В частности, речь идет о фруктах, сухофруктах и орехах, пояснили в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор предложил ввести новые санитарные требования к детскому питанию в школах, чтобы снизить риски здоровью детей. В проекте "Санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей" впервые отражены как общие, так и специфические вопросы организации питания детей. Они предусмотрены для различных типов образовательных и оздоровительных организаций, отметили в Роспотребнадзоре.
В частности, согласно проекту, в меню школьников необходимо включить продукты, обогащенные витаминами, микроэлементами и бифидобактериями. Кроме того, соль должна быть только йодированной, считают в ведомстве.
Как подчеркнули представители Роспотребнадзора, эти поправки не приведут к серьезным финансовым затратам, а школьники смогут получат оптимальное для их здоровья питание. "Других нововведений в организацию питания детей данный документ не предусматривает", − подытожили в ведомстве.
Ранее некоторые СМИ утверждали, что в документе есть пункт, который запрещает детям приносить в школьную столовую домашнюю еду.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.