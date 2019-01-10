Школьникам могут запретить приносить еду из дома

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Роспотребнадзор хочет запретить ученикам приносить с собой из дома еду, передает телеканал Москва 24.

Ведомство подготовило поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей. Нововведения могут коснуться работы столовых в школе и детских садах.

Помимо запрета на еду из дома, из столовых могут убрать алюминиевые приборы и разрешить одноразовую посуду.

Появятся указания по изготовлению и реализации блюд. Например, толщина омлетов и запеканок не должна будет превышать 4 сантиметра, иначе творог и яйца могут не пропечься. Овощи для салатов повара должны будут вымачивать в уксусе, а чищеный картофель пять минут промывать в проточной воде. Дежурить в столовых по новым правилам разрешат только ученикам с 12 лет.

В сентябре депутаты Госдумы предложили запретить на законодательном уровне продажу вредной еды в учебных заведениях. В частности, госслужащие выступают против газировок, чипсов, шоколадных батончиков. В ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты, овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир, считают в Госдуме.