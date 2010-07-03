СМИ предупредили о возможном дефиците рыбы на рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Положения техрегламента ЕАЭС могут привести к дефициту рыбной продукции на рынке. Об этом пишет газета "Известия" в понедельник, 25 марта.
Речь идет о 20-м пункте техрегламента, который запрещает реализацию пищевой рыбной продукции, пораженной видимыми паразитами. По мнению игроков рынка, это даст контролирующим органам право снимать любую продукцию с прилавков.
Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отметил, что паразиты могут находиться в мышцах рыбы и во внутренних органах. Извлечь их невозможно, однако они погибают при термообработке. По его словам, регламент содержит некорректные формулировки.
Таким образом, указывает эксперт, рынок может столкнуться с дефицитом рыбной продукции уже этой осенью.
Игроки рынка предлагают уточнить формулировку в техрегламенте, что позволит избежать неверной трактовки закона. Эксперты уточняют, что необходимо ввести запрет на продажу рыбы, в которой содержатся живые паразиты. Соответствующее предложение будет направлено в Минсельхоз.
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