СМИ предупредили о возможном дефиците рыбы на рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Положения техрегламента ЕАЭС могут привести к дефициту рыбной продукции на рынке. Об этом пишет газета "Известия" в понедельник, 25 марта.

Речь идет о 20-м пункте техрегламента, который запрещает реализацию пищевой рыбной продукции, пораженной видимыми паразитами. По мнению игроков рынка, это даст контролирующим органам право снимать любую продукцию с прилавков.

Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отметил, что паразиты могут находиться в мышцах рыбы и во внутренних органах. Извлечь их невозможно, однако они погибают при термообработке. По его словам, регламент содержит некорректные формулировки.

Таким образом, указывает эксперт, рынок может столкнуться с дефицитом рыбной продукции уже этой осенью.

Игроки рынка предлагают уточнить формулировку в техрегламенте, что позволит избежать неверной трактовки закона. Эксперты уточняют, что необходимо ввести запрет на продажу рыбы, в которой содержатся живые паразиты. Соответствующее предложение будет направлено в Минсельхоз.

