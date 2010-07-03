Минздрав попросили объяснить дефицит амиодарона в аптеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Думский комитет по охране здоровья обратился к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, попросив ее объяснить нехватку амиодарона в аптеках. Со слов главы комитета Дмитрия Морозова, парламентарии также хотят узнать о мерах по предупреждению таких ситуаций, передает РИА Новости.

Морозов пояснил, что депутаты намеренно написали Скворцовой, не дожидаясь разрешения ситуации.

"К 25 числу все должно быть разрешено по всем субъектам РФ: в определенные субъекты уже завезены, где-то в транспорте, где-то на таможне", – уточнил он.

Производитель препарата АО "Санофи-Россия" уже сообщил о ввозе в страну 68 тысяч упаковок лекарства. По данным Росздравнадзора, в начале следующей недели партия поступит в обращение.

В свою очередь представители АО "Органика" заявили что до 1 апреля выпустят в обращение более 125 тысяч упаковок лекарства, сотрудники компании "Эллара" – еще 55 тысяч упаковок.

Производство амиодарона временно приостановил "Борисовский завод медицинских препаратов", который планирует возобновить его в ближайшее время.

Ранее СМИ написали, что в российских аптеках не хватает кардиологического препарата амиодарон в таблетках. Лекарство, которое борется с нарушениями сердечного ритма, входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. Ко всему прочему, амиодарон способен предотвратить внезапную смерть.

После публикаций Росздравнадзор направил запросы производителям лекарств. Помимо этого, в ведомстве заявили, что не знают о возникшем дефиците.