Минздрав попросили объяснить дефицит амиодарона в аптеках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Думский комитет по охране здоровья обратился к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой, попросив ее объяснить нехватку амиодарона в аптеках. Со слов главы комитета Дмитрия Морозова, парламентарии также хотят узнать о мерах по предупреждению таких ситуаций, передает РИА Новости.
Морозов пояснил, что депутаты намеренно написали Скворцовой, не дожидаясь разрешения ситуации.
"К 25 числу все должно быть разрешено по всем субъектам РФ: в определенные субъекты уже завезены, где-то в транспорте, где-то на таможне", – уточнил он.
Производитель препарата АО "Санофи-Россия" уже сообщил о ввозе в страну 68 тысяч упаковок лекарства. По данным Росздравнадзора, в начале следующей недели партия поступит в обращение.
В свою очередь представители АО "Органика" заявили что до 1 апреля выпустят в обращение более 125 тысяч упаковок лекарства, сотрудники компании "Эллара" – еще 55 тысяч упаковок.
Производство амиодарона временно приостановил "Борисовский завод медицинских препаратов", который планирует возобновить его в ближайшее время.
Ранее СМИ написали, что в российских аптеках не хватает кардиологического препарата амиодарон в таблетках. Лекарство, которое борется с нарушениями сердечного ритма, входит в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. Ко всему прочему, амиодарон способен предотвратить внезапную смерть.
После публикаций Росздравнадзор направил запросы производителям лекарств. Помимо этого, в ведомстве заявили, что не знают о возникшем дефиците.
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