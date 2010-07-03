Росздравнадзору неизвестно о приостановке производства амиодарона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Росздравнадзору неизвестно о приостановке производства препарата амиодарон, сообщает пресс-служба ведомства.

Росздравнадзор направил запросы производителям лекарства в связи с появившимися в СМИ сведениями о дефиците препарата. Уточняется, что производители лекарств или организации, осуществляющие их ввоз в РФ, обязаны уведомлять о приостановлении или прекращении производства препаратов не менее чем за год.

Ранее сообщалось, что препарат амиодарон для стабилизации сердечного ритма исчез из российских аптек. Он входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.

В Росздравнадзоре предупредили, что японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в Россию трех лекарств из перечня. Это Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед, Атенолол Никомед. Первый является антидепрессантом, второй – противомикробным препаратом, третий используется при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.