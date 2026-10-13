Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 16:23

Общество
Главная / Новости /

ФФОМС: ситуацию с привлечением новых кадров в здравоохранение удалось переломить

В России удалось переломить ситуацию с привлечением новых кадров в здравоохранение

Фото: 123RF.com/cameravit

Ситуацию с привлечением новых кадров в систему здравоохранения в России удалось переломить благодаря комплексному подходу к решению проблемы. Об этом сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, в 2025 году в системе обязательного медицинского страхования помощь оказывали 481 тысяча врачей и 1,5 миллиона сотрудников среднего звена. В текущем году эти показатели выросли до 496 тысяч врачей и 1,9 миллиона сотрудников среднего звена.

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров. Реформа коснется целевого приема, образовательных программ, повышения квалификации и укрепления кадрового и научного потенциала.

Кроме того, Минздрав РФ утвердил новый список медицинских должностей. Из него исключили 16 специальностей и добавили 11 новых.

Читайте также


медицинаобщество

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика