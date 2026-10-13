ФФОМС: ситуацию с привлечением новых кадров в здравоохранение удалось переломить

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Ситуацию с привлечением новых кадров в систему здравоохранения в России удалось переломить благодаря комплексному подходу к решению проблемы. Об этом сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, в 2025 году в системе обязательного медицинского страхования помощь оказывали 481 тысяча врачей и 1,5 миллиона сотрудников среднего звена. В текущем году эти показатели выросли до 496 тысяч врачей и 1,9 миллиона сотрудников среднего звена.

Ранее сообщалось, что российское правительство намерено усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров. Реформа коснется целевого приема, образовательных программ, повышения квалификации и укрепления кадрового и научного потенциала.

Кроме того, Минздрав РФ утвердил новый список медицинских должностей. Из него исключили 16 специальностей и добавили 11 новых.