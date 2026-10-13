Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября, 16:25

Шоу-бизнес

Актер Иван Янковский рассказал о своих любимых фильмах про гонки

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Кашаев Павел

Актер Иван Янковский, исполнивший роль одного из пионеров российского автоспорта Андрея Нагеля в картине "Битва моторов", рассказал РИА Новости о своих любимых фильмах про гонки, среди которых оказался советский фильм "Гонщики" с его дедом Олегом Янковским.

"Я люблю очень "Гонщиков" с Евгением Леоновым и Олегом Янковским. Картину Рона Ховарда "Гонка" с Крисом Хэмсвортом", – поделился он.

Кроме того, вместе с коллегами по фильму – актерами Юрой Борисовым и Паулиной Андреевой – Янковский назвал также "Форд против Феррари", фильм с Брэдом Питтом в главной роли "Формула-1" и культовый мультфильм "Тачки".

Приключенческий блокбастер "Битва моторов" вышел в кинотеатрах страны 8 октября. Над картиной работали кинокомпания "Централ Партнершип", компания "Кинослово" и "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова" в партнерстве с "Газпром-Медиа Холдингом" при поддержке Фонда кино.

Ранее актриса и супруга Янковского Диана Пожарская рассказала, что не увидела конкуренции между своими новыми проектами и работами мужа.

Она сыграла возлюбленную темного князя в сериале "Тайный город", тогда как Янковский исполнил главную роль в фильме "Битва моторов". По мнению актрисы, это проекты разных жанров, поэтому конкуренции между ними нет.

Читайте также


шоу-бизнес

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика