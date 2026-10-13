Актер Иван Янковский рассказал о своих любимых фильмах про гонки

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Кашаев Павел

Актер Иван Янковский, исполнивший роль одного из пионеров российского автоспорта Андрея Нагеля в картине "Битва моторов", рассказал РИА Новости о своих любимых фильмах про гонки, среди которых оказался советский фильм "Гонщики" с его дедом Олегом Янковским.

"Я люблю очень "Гонщиков" с Евгением Леоновым и Олегом Янковским. Картину Рона Ховарда "Гонка" с Крисом Хэмсвортом", – поделился он.

Кроме того, вместе с коллегами по фильму – актерами Юрой Борисовым и Паулиной Андреевой – Янковский назвал также "Форд против Феррари", фильм с Брэдом Питтом в главной роли "Формула-1" и культовый мультфильм "Тачки".

Приключенческий блокбастер "Битва моторов" вышел в кинотеатрах страны 8 октября. Над картиной работали кинокомпания "Централ Партнершип", компания "Кинослово" и "Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова" в партнерстве с "Газпром-Медиа Холдингом" при поддержке Фонда кино.

Ранее актриса и супруга Янковского Диана Пожарская рассказала, что не увидела конкуренции между своими новыми проектами и работами мужа.

Она сыграла возлюбленную темного князя в сериале "Тайный город", тогда как Янковский исполнил главную роль в фильме "Битва моторов". По мнению актрисы, это проекты разных жанров, поэтому конкуренции между ними нет.