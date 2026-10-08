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08 октября, 10:42

Шоу-бизнес

Актриса Диана Пожарская рассказала об отсутствии конкуренции с Иваном Янковским

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Актриса Диана Пожарская не увидела конкуренции между своими новыми проектами и работами супруга актера Ивана Янковского, передает ее слова портал "Звездач" в мессенджере MAX.

Пожарская сыграла возлюбленную темного князя в сериале "Тайный город", тогда как Янковский исполнил главную роль в фильме "Битва моторов". Актриса отметила, что это проекты разных жанров, поэтому конкуренции между ними нет.

Пожарская добавила, что не любит слово "конкуренция", хотя считает ее неотъемлемой частью профессионального пути. При этом актриса отметила, что они с Янковским поддерживают друг друга, а окончательный выбор между фильмом и сериалом, по ее словам, всегда остается за зрителем.

Ранее певец Олег Майами заявил, что его отношения с исполнительницей Ольгой Бузовой не были пиар-романом. Майами рассказал, что у него вообще не было подобных отношений, и признался в искренних чувствах к блогеру Айзе, с которой он даже задумывался о создании семьи. Также артист сообщил о романе с другой женщиной, у которой двое детей, но раскрывать ее имя не стал.

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