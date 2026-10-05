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05 октября, 11:44

Шоу-бизнес

Жена Стаса Михайлова намекнула на измену певца с подругой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Жена певца Стаса Михайлова Инна опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) видео, которые подписчики восприняли как намек на измену супруга с ее подругой.

В частности, она сделала репост композиции артистки Елены Ваенги, посвященной неверной подруге, которая разрушила семейные отношения. Также женщина поделилась видео, в котором девушка рассказывает о предательстве и переживаниях, которые предпочитает скрывать от матери, чтобы не причинять ей боль.

О расставании с певцом Михайлова объявила 21 сентября, в день рождения младшего ребенка. Она заявила, что больше не имеет отношения к нынешнему образу и внешнему виду артиста.

Продюсер Сергей Дворцов, который знаком с окружением семьи артиста, рассказывал, что расставание пары не связано с изменами. Он предположил, что их брак исчерпал себя после многих лет совместной жизни. По его словам, супруги сохранили дружеские отношения.

Михайловы были в отношениях 20 лет, из них 10 лет в браке. За это время у супругов родились две дочери – Иванна и Мария.

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