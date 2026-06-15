Актеры Янковский и Михалкова сыграют в современной адаптации "Курьера"

Фото: ТАСС/Юлия Морозова; Ольга Зиновская

Актеры Филипп Янковский, Анна Михалкова, Ростислав Бершауэр и Анастасия Немоляева появятся в современной киноадаптации повести сценариста и режиссера Карена Шахназарова "Курьер". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании "Кинотека".

Главного героя картины, 17-летнего Ивана Мирошникова, сыграет Денис Косиков, который известен зрителям по проектам "На автомате" и "Радар". Роль подростка Кати Кузнецовой исполнит Александра Тихонова, снимавшаяся в сериалах "Дети перемен" и "Пищеблок".

Янковский, в свою очередь, сыграет роль отца Кати, Семена Кузнецова. Немоляева, которая в оригинальном "Курьере" играла Катю, теперь исполнит роль ее матери Марии. Родителей подростка Ивана, Лидию и Федора Мирошниковых, сыграют Михалкова и Бершауэр. Кроме того, в фильме снимутся актеры Владислав Воробей, Евгений Харитонов и Марсель Курбатов.

Янковский подчеркнул, что повесть и оригинальный фильм уже давно стали частью культурной памяти, поэтому для него большая часть и ответственность быть причастным к продолжению этой истории и ее новому прочтению. Секрет "Курьера", по словам актера, в его удивительной честности.

"Время меняется, меняются поколения, технологии, обстоятельства, но вопросы, которые задают себе герои, остаются теми же самыми", – указал он.

Режиссером современной адаптации "Курьера" стал Илья Ермолов, а сценаристом – Михаил Зубко. Продюсером картины выступил Георгий Малков. Ожидается, что съемки картины стартуют в июне 2026 года. Фильм планируют выпустить в 2027 году, когда оригинальной картине Шахназарова исполнится 40 лет.

