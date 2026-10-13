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13 октября, 16:32

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Врач Чернышова: заложенность носа в положении лежа может указывать на проблемы с сосудами

Врач назвала возможные причины ночной заложенности носа

Фото: 123RF.com/atproduction

Ночная заложенность носа, которая проходит после подъема с кровати, может быть связана с реакцией сосудов слизистой оболочки на положение тела. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-терапевта Надежду Чернышову.

Одним из возможных объяснений врач назвала вазомоторный ринит, при котором нарушается регуляция тонуса сосудов в носу. Во время сна человек находится в горизонтальном положении, из-за чего слизистая может отекать сильнее и затруднять прохождение воздуха. Когда человек встает, распределение крови меняется под действием силы тяжести, отечность уменьшается и дышать становится легче.

Еще одна возможная причина подобных симптомов – искривленная носовая перегородка. При этом исчезновение заложенности после подъема с постели не означает, что вызвавшая ее проблема разрешилась.

Чернышова также объяснила, почему после сна может болеть горло. Часто это связано с тем, что из-за заложенного носа человек дышит ртом, а слизистые оболочки пересыхают. Ситуацию может усугублять слишком сухой воздух в помещении.

Если неприятные ощущения проходят в течение часа после пробуждения, стоит рассмотреть неинфекционные причины. Однако этот признак сам по себе не позволяет исключить вирусную инфекцию.

Раздражение также может быть вызвано аллергенами или бытовой химией. В частности, реакцию способны провоцировать пылевые клещи, обитающие в постельных принадлежностях, и компоненты средств для стирки. Если контакт с раздражителем прекращается, выраженность симптомов может снижаться.

Утренняя боль в горле иногда возникает и при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). При этом заболевании содержимое желудка забрасывается в пищевод, а в некоторых случаях достигает и более высоких отделов, раздражая слизистую глотки.

В первую очередь Чернышова рекомендует проверить условия в спальне – поддерживать комфортную влажность, следить за чистотой постельных принадлежностей и использовать средства для стирки, которые не вызывают раздражения.

Чтобы выяснить причину затрудненного носового дыхания, специалист советует обратиться к оториноларингологу. Врач сможет оценить состояние перегородки и определить, есть ли признаки вазомоторного или аллергического ринита.

Чернышова добавила, если боль в горле не проходит и есть основания подозревать рефлюкс, следует проконсультироваться с гастроэнтерологом.

Ранее ученые Сеченовского университета начали разработку препарата для лечения зависимости от сосудосуживающих капель. Длительное использование таких средств может вызывать изменения слизистой носа, нарушать тонус сосудов и усиливать отек. Существующие препараты обычно воздействуют лишь на отдельные механизмы развития ринита, поэтому пациентам нередко приходится сочетать несколько средств, что затрудняет соблюдение схемы лечения. Новая разработка рассчитана на комплексное воздействие на разные механизмы заболевания, что, как ожидается, повысит эффективность терапии.

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